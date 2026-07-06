Туристичні регіони на півдні Європи охопили масштабні лісові пожежі: розпочалися евакуації

У Греції, Іспанії, Португалії та Франції туристів закликають бути обережними.

Масштабні лісові пожежі, що вирують по всій Південній Європі на тлі екстремальної спеки, змусили тисячі людей евакуюватися зі своїх домівок. Тим часом туристів закликали уважно стежити за рекомендаціями місцевої влади.

Як пише The Independent, сотні пожежників були направлені на боротьбу з лісовими пожежами в Греції, Іспанії і Португалії.

Зокрема, влада грецького міста Салоніки закликала мешканців деяких районів міста залишатися вдома та зачиняти вікна й двері через токсичний дим від палаючого заводу з переробки відходів, охопленого лісовою пожежею. Ще одна велика лісова пожежа спалахнула минулими вихідними на захід від грецької столиці Афін.

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При цьому пожежна служба заявляє, що більшість пожеж у Греції спричинені недбалістю.

Тим часом у районі Вузела в центральній Португалії гасять масштабну лісову пожежу, що спалахнула ще в четвер – для цього навіть довелося залучити допомогу пожежних підрозділів з Іспанії та Італії.

У самій Іспанії з п'ятниці вирує лісова пожежа в північно-східному регіоні Жирона.

Крім того, влада іспанських Канарських островів уже попередила місцевих жителів і туристів про наближення нової хвилі спеки, а на Гран-Канарії та Тенеріфе було оголошено пожежну тривогу через підвищений ризик лісових пожеж, пише Express.

Тим часом, як повідомляє RFI, у Франції через лісові пожежі заборонили присутність глядачів на черговому етапі знаменитої велогонки "Тур де Франс".

Пекельна спека в Європі 2026

Як повідомляв УНІАН.Туризм, у 20-х числах червня 2026 року Європу охопила рекордна хвиля екстремальної спеки, яка за кілька днів забрала життя приблизно тисячі людей.

При цьому надзвичайно високі температури також вплинули й на туристів – у деяких країнах було порушено залізничне сполучення, вводилася заборона на алкоголь, закривалися визначні пам’ятки.

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