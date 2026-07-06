Україна уразила танкери з бензином для окупованого Криму: Мадяр розкрив деталі (відео)

Вони намагалися доставити велику партію пального на окупований півострів, але в Азовському морі щось пішло не так.

У ніч на 6 липня Сили оборони успішно уразили два танкери, що везли бензин з Таганрогу до окупованого Криму.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді у Telegram. "В Азовському морі впольовано два танкери з бензином з Таганрогу на Крим", - деталізував Мадяр.

Зокрема, кожний з цих танкерів доправляв по 7 тис. тон пального (обʼєм 200 вагонів-цистерн). Йдеться про танкери проєкту 15781.

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Також, за словами військового, були знищені дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) великої дальності С-400 "Тріумф", які використовуються для пусків балістичних ракет по наземних цілях.

Ці ЗРК розміщувалися у населеному пункті Глазівка (тимчасово окупований Крим) і населеному пункті Косенки (Брянська обл. РФ).

Також Мадяр зазначив, що в окупованій Керчі уражено нафтобазу та радіолокаційну станцію "Небо-У".

Загалом, за даними Мадяра, українські дрони результативно відпрацювали у ворожих тилах та в оперативній глибині противника, уразивши 47 військових цілей.

Як уточнили у Силах спеціальних операцій ЗСУ, в ніч на 6 липня дрони уразили нафтовий танкер класу "Волганєфть".

"Судно йшло в Азовському морі. Ці танкери є важливою частиною паливної логістики РФ. Вони використовуються для транспортування нафтопродуктів між НПЗ та постачання пального", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, нафтовий термінал у порту Керчі уражено повторно.

"Нафтобаза відіграє ключову роль для логістики нафтопродуктів окупованого півострова. Термінал забезпечує приймання, зберігання та перевалку нафти між залізницею, резервуарним парком і танкерами. Результати уражень уточнюються", - вказано у повідомленні.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 липня підрозділи Сил оборони ударили по російському нафтопереробному заводі "Славнефть-ЯНОС" у місті Ярославль.

Також було уражено нафтопереробний завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" (населений пункт Слободка).

Ще удару зазнав термінал перевалки світлих нафтопродуктів "ТЕС-Термінал-1" у Керчі.

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