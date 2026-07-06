Росіяни отримують задоволення від конфлікту між Польщею та Україною, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі наголосив на необхідності мати спільне майбутнє.

Різні провокативні заяви та дії призвели до того, що росіяни отримали задоволення від того, як вони налаштували поляків та українців один проти одного. Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, якого цитує RMF24.

"Звичайно, ми не можемо змінити історію. Ми не можемо повернути жодної жертви. Що ми можемо зробити – всі ми тут – це краще зрозуміти власну історію та примиритися, мати спільне майбутнє, замість того, щоб розривати один одного", – заявив він.

11 липня у Польщі будуть відзначати День пам’яті жертв Волинської трагедії, яку поляки називають різаниною.

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Зазначається, що 23 роки тому традицію спільного вшанування започаткували тодішні президенти Польщі та України Александр Кваснєвський та Леонід Кучма. Цього року церемонії відбудуться переважно у Хелмі та Варшаві, спільних польсько-українських святкувань не буде.

Навроцький позбавив президента України Ордена Білого Орла

Як повідомляв УНІАН, конфлікт почався після того, як президент України Володимир Зеленський надав одному з підрозділів почесне найменування "Героїв УПА". У Польщі це викликало різку реакцію через пам'ять про Волинську трагедію.

19 червня, президент Польщі Кароль Навроцький повідомив у соцмережі Х, що позбавив президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

У відповідь Зеленський поштою відправив Орден Білого Орла президенту Польщі, зазначивши, що, якщо символ довіри Речі Посполитої може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то в Україні з цим не будуть сперечатися.

Він наголосив, що Україна вдячна польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі з Росією. Зазначив, що орден був адресований українському народові і армії.

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