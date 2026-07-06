Україна прагне укласти 'дронові угоди' із 7 країнами НАТО до кінця року – The Guardian

Київ пропонує свій досвід у розробці радіолокаційних систем і наземних станцій, переходячи від ролі покупця до ролі гаранта безпеки.

Україна сподівається до кінця року укласти великі оборонні угоди щонайменше з сімома країнами НАТО. Про це заявив заступник секретаря РНБО Давид Алоян, повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання, Київ за останні місяці вже підписав "дронові угоди" із шістьма країнами. Три з них – держави Близького Сходу, які після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану почали активніше шукати підтримки України, коли самі зазнали атак іранських далекобійних безпілотників Shahed. Угоду з Києвом також підписали Азербайджан і країни – члени НАТО Латвія та Литва.

"Ця ініціатива називається "угода про дрони", але насправді вона охоплює набагато більше, ніж лише дрони… Набагато важливішими є досвід і знання, а також доступ до всіх компонентів, що складають цю систему тут, в Україні", – зазначив Алоян.

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У виданні зауважили, що "дронова дипломатія" розпочалася під час війни США проти Ірану, коли Тегеран атакував американських союзників у всьому регіоні. Виявилося, що більшість країн Перської затоки не були готові до загрози з боку безпілотників, хоча Іран переважно застосовував менш досконалу версію Shahed, ніж модернізовані моделі, які Росія використовує у війні проти України.

У деяких випадках для знищення "шахедів" використовували дорогі ракети до систем Patriot, хоча з цим могли б упоратися значно дешевші дрони-перехоплювачі – за умови наявності необхідних знань і досвіду.

"Дрон-перехоплювач – це лише дрон. Це не означає, що за його допомогою можна буде збивати "шахеди". Потрібні дрони, але також комплектуючі, датчики, наземні станції і, що ще важливіше, радіолокаційні системи", – зауважив Алоян.

Після цих атак, за його словами, одна з країн регіону придбала дрони-перехоплювачі у західної компанії, яка розробила цей продукт у співпраці з українськими виробниками. Після постачання Київ неодноразово отримував прохання поділитися досвідом щодо того, як найкраще експлуатувати ці системи.

Зрештою, три країни Перської затоки – Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар – підписали відповідні угоди з Україною. Київ надав цим країнам всебічну оцінку того, що потрібно на оперативному й тактичному рівнях для забезпечення ефективності цієї зброї.

Як зазначив аналітик Фонду Карнегі з міжнародного миру у Вашингтоні Майкл Кофман, саме в межах такої глобальної інтеграції Україна може бути найбільш корисною.

"Вони можуть забезпечити екосистему продуктів для організації протиповітряної оборони або розвитку потенціалу ударних дронів", – сказав він.

Як зазначається у матеріалі, постачання самих дронів поки що не входить до цих угод, оскільки українська оборонна промисловість працює в умовах жорстких обмежень і зосереджена на забезпеченні потреб оборони країни. Дипломати й аналітики зазначають, що певною мірою "дронова дипломатія" стала спробою знайти нових союзників і втримати Україну у центрі міжнародної уваги в той час, коли фокус зміщувався на Близький Схід.

Водночас Київ вважає, що має багато що запропонувати, адже Україна є найдосвідченішою у світі країною як у захисті від атак безпілотників, так і в застосуванні дронів для ударів по Росії.

"Спочатку група експертів проводить оцінку, після чого ми надаємо партнеру звіт із поясненням, що саме йому буде потрібно", – сказав Алоян.

Після цього країни-партнери самі вирішують, чи замовляти українську продукцію, яку в майбутньому можна буде виготовити за наявності відповідних виробничих потужностей, чи закуповувати її в інших постачальників.

За словами Алояна, тепер основна увага буде зосереджена на країнах – членах НАТО, насамперед тих, що розташовані ближче до Росії або України, яким дедалі більше доводиться приділяти увагу питанням захисту від дронів.

Україна і експорт БПЛА

Раніше повідомлялося, що Україна розпочинає експорт готових бойових безпілотників до США. Так Державна служба експортного контролю України 1 липня 2026 року вперше в історії видала офіційний дозвіл на експорт готових українських ударних безпілотних авіаційних комплексів F10 для потреб Збройних сил США.

Укладена угода інтегрована у масштабну програму Пентагону під назвою Drone Dominance.

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