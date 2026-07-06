Картопля в Україні вже значно дешевша, ніж минулого року: скільки коштує овоч

Фермери масово збирають новий врожай.

На минулому тижні в Україні продовжили знижуватися відпускні ціни на картоплю від виробників. Овоч продавали по 12–20 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Наразі практично по всій країні фермери почали масовий збір врожаю, тож обсяги пропозиції картоплі на ринку збільшуються практично щодня. Водночас якість овочу часто залишає бажати кращого, що також тисне на ціни.

Варто зазначити, що в аналогічний період минулого року ціна на картоплю в Україні була в середньому на 16% вищою, ніж сьогодні. За прогнозами, тенденція до здешевшання вартості картоплі може зберегтися й надалі зі збільшенням пропозиції товару на ринку.

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Ціни на картоплю в супермаркетах України

Українську молоду картоплю в Varus продають з 12% знижкою по 17,6 грн/кг замість 19,9 грн/кг.

Картопля "Прада рання" коштує в "Сільпо" 18,9 грн/кг замість 29,9 грн/кг з тижневою знижкою 37%.

Картоплю молоду з Азербайджану в АТБ відпускають по 18,69 грн/кг.

Ціни на картоплю в Україні – головні новини

На ринку українську картоплю нового врожаю продають в середньому по 15 гривень за кілограм, з розкидом цін від 13 до 45 грн/кг. При цьому пропозиція імпортної картоплі на ринку фактично відсутня.

За прогнозами директора Інституту картоплярства НААН Миколи Фурдиги, в Україні цьогоріч зберуть достатній врожай картоплі, аби забезпечити потреби внутрішнього ринку. Найдешевше овоч коштуватиме в період з середини серпня і впродовж вересня місяця.

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