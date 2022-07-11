Серед "родзинок" виставки – крісло-катапульта, яке навмисно пошкодили самі ж росіяни, аби їхній пілот не мав шансів вижити і потрапити в полон.

У Києві на Андріївському узвозі 9 липня 2022 року відкрилася виставка трофеїв російсько-української війни "Спротив 2022".

На відкритті виставки побував і фотокореспондент УНІАН.

Як йдеться в сюжеті ТСН, "експонати" для неї по всій Україні збирали волонтери.

Зокрема, тут можна побачити особисті речі окупантів та награбоване ними в українців.

Серед "родзинок" виставки – крісло-катапульта, яке навмисно пошкодили самі ж росіяни, аби їхній пілот не мав шансів вижити і потрапити в полон. Також тут є старовинний самовар "гостомельського десанту", який окупанти розпалювали книгами, та речі українців, які армія мародерів намагалася вивезти з Бучі, наприклад, касетний магнітафон та електрочайники без підставки.

Крім того, на виставці можна побачити знешкоджені снаряди "Ураганів", "Градів" і установок "Точка-У". Із деяких залізяк українські митці створили скульптури та картини, які виставляють вперше, а після показу планують продати на міжнародних аукціонах і направити гроші на потреби ЗСУ.

"Основна задача цієї виставки – показувати людям, що відбувалося на територіях, де заходила російська нога та рука, й не допустити повторення цих помилок. Не можна дружити з Росією, не буває "хороших руських". Вони приходять до нас з усім цим вбивчим хламом", – розповідає співавтор волонтерської виставки, голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві презентували Міжнародну виставку політичних та антивоєнних карикатур "Русскій воєнний корабль, йди на …!".

Також у столиці відкрилася виставка знищеної російської військової техніки, привезеної з Гостомелю Київської області.