Гройсман хоче створити комісію з суспільної моралі

Вінницький міський голова Володими Гройсман на сесії міської ради досить спонтанно вніс пропозицію зі створення комісії з суспільної моралі.

Ініціатива мера прозвучала як "алаверди" на репліку депутата О. Парвадова про неподобства на білл-бордах, розташованих на вулицях міста.

Такак комісія створена і діє на національному рівні. За словами мера, буде що робити їй і у Вінниці. До складу комісії мер планує запросити митців, громадських діячів, депутатів і журналістів.