Гройсман хоче створити комісію з суспільної моралі
12:46, 27 жовтня 2011Вінниця
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Вінницький міський голова Володими Гройсман на сесії міської ради досить спонтанно вніс пропозицію зі створення комісії з суспільної моралі.
Вінницький міський голова Володими Гройсман на сесії міської ради досить спонтанно вніс пропозицію зі створення комісії з суспільної моралі.
Ініціатива мера прозвучала як "алаверди" на репліку депутата О. Парвадова про неподобства на білл-бордах, розташованих на вулицях міста.
Такак комісія створена і діє на національному рівні. За словами мера, буде що робити їй і у Вінниці. До складу комісії мер планує запросити митців, громадських діячів, депутатів і журналістів.
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