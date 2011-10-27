Вінниця інвестує майже 2 мільйони гривень в чистоту води

Депутати міськради переглянули Програму економічного і соціального розвитку м. Вінниці. Внесення змін пов’язане із затвердженням Міністрерством регіонального розвитку наказу №247 від 24. 10. 2011 року “Про перелік проектів з реалізації заходів, передбачених загальнодержавною програмою “Питна вода України”, який передбачає виділення співфінансування з міського бюджету державному.

Ця субвенція призначається для 10 об'єктів міста на виконання робіт з реконструкції систем водопостачання, встановлення установки для доочищення питної води і складає 1, 879 млн. гривень.

Співфінансування з міського бюджету складає 639 тис. гривень.