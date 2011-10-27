Вінниця інвестує майже 2 мільйони гривень в чистоту води

13:18, 27 жовтня 2011
Вінниця
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Третина — з міського бюджету

Депутати  міськради переглянули Програму економічного і соціального розвитку м. Вінниці.  Внесення змін пов’язане із затвердженням Міністрерством регіонального розвитку наказу №247 від 24. 10. 2011 року “Про перелік проектів з реалізації заходів, передбачених загальнодержавною програмою “Питна вода України”, який передбачає виділення співфінансування з міського бюджету державному.
Ця субвенція призначається для 10 об'єктів міста на виконання робіт з реконструкції систем водопостачання, встановлення установки для доочищення питної води і  складає 1, 879 млн. гривень.
Співфінансування з міського бюджету складає 639 тис. гривень.

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