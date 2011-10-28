Вінничани вшанували пам‘ять Святого Луки Кримського

У Вінницькому медичному коледжі відбулася наукова конференція, присвячена життю та діяльності видатного хірурга, проповідника, Святителя Луки Кримського, канонізованого і віднесеного до лику святих. У миру чоловік носив ім’я Валентина Феліксовича Войно-Ясинецького. Цього року виповнилося п’ятдесят років із часу його смерті. .

В конференції взяли участь Вінницький і Могилів-Подільській, керуючий Вінницькою єпархією владика Симеон, священики, начальник відділу у справах релігії облдержадміністрації Ігор Салецький, головний хірург управління охорони здоров’я і курортів облдержадміністрації Олексій Камінський, науковці, лікарі, студенти.

- Святитель Лука в одній руці поєднав православний хрест і скальпель хірурга, довівши тим самим, що дух і тіло не можуть існувати одне без одного. Сьогоднішня молодь має великий потенціал, і маючи за зразок Святителя Луку наша медицина зможе впоратися із своєю основною задачею – збереженням здоров’я нації, - зазначив у своєму вітальному слові владика Симеон.