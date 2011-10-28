Вінничани «попали» на додаткові 44% за тепло

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, встановила тарифи на теплову енергію КПВМР “Вінницяміськтеплоенерго”.

Як повідомила агенція УНН, про це на відкритому засіданні комісії повідомив її голова Валерій Саратов.

“Сьогодні ми вперше встановили тарифи, тому що дуже змінилися обсяги виробництва у Вінниці”, – сказав В.Саратов.

Зокрема, тарифи “Вінницяміськтеплоенерго” для бюджетних підприємств підвищено на 44%, для інших споживачів – на 43,8%.

Він також зазначив, що поступово комісія буде приймати тарифи щодо всіх інших підприємств.