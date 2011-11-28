Незасіяні “озимі” площі займуть кукурудза і соя

На Вінниччині завершилась посівна кампанія. Загалом зернові засіяно на 360 тис. га, що становить близько 85% від плану.

Про це УНІАНу повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Іван Мовчан.

Досить м'яка погода останніх двох тижнів позитивно вплинула на стан посівів. Відтак, за словами І. Мовчана, 25% посіві перебувають у дуже доброму стані, 45% - у доброму та задовільному, а 30% посівів - зріджені.

Наразі обласне управління агропромислового розвитку проводить моніторинг та складає реєстр ослаблених посівів, аби розробити алгоритм підживлення цих сходів на весну. Враховуючи те, що май 15% відсотків площ, відведених під озимину, не досіяли, на весну планується скоригувати структуру посівів. Зокрема, буде збільшено площі посівів сої та кукурудзи. Що до останньої, то площі посівів качанистої зростуть з 257 тис. га( у 2011 році) до 300 тис. га.