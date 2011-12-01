Пальне дорожчає, а АЗС ростуть, як гриби

Станом на 1 жовтня 2011 року роздрібний продаж нафтопродуктів на території області здійснювали 94 суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи та фізичні особи-підприємці).

Про орієнтацію на платоспроможний попит на світлі нафтопродукти свідчить розширення мережі АЗС. На балансі підприємств, що здійснювали реалізацію нафтопродуктів перебувало 302 автозаправочні станції (АЗС), що більше минулорічного періоду на 54 одиниці (21,8%). Значна кількість АЗС - 131 (43,4%) зосереджена в обласному центрі, 32 (10,6%) – на території Калиновського, 30 (9,9%) – Вінницького, 16 (5,3%) – Немирівського, 14 (4,6%) – Бершадського районів. Найменша кількість АЗС (по 1 АЗС) розташована на території Жмеринського, Оратівського, Піщанського, Теплицького, Томашпільського, Тиврівського, Чернівецького та Чечельницького районів.

В цілому по області питома вага нафтопродуктів в обсязі роздрібного товарообороту склала більше чверті – 27,4%. Витрати населення на придбання світлих нафтопродуктів через торгову мережу за січень-вересень 2011 року становили 1442,4 млн.грн. (980,2 млн.грн. було витрачено на придбання бензину, 462,2 млн.грн. – дизельного пального (газойлю)). В порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається зниження темпів роздрібного продажу бензину та дизельного пального, відповідно, на 2,2 та 0,8 % (у порівнянних цінах).

У січні–вересні 2011р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) через мережу автозаправочних станцій у натуральному вимірі було реалізовано бензину моторного 78,8 тис.т, дизельного пального – 42,0 тис.т, що менше, ніж за відповідний період минулого року, відповідно, на 2,4 тис.т. (2,9%) та 0,8 тис.т. (1,9%).

Аналіз продажу бензину автомобільного за марками свідчить про те, що найбільшим попитом користувався бензин марки А-90-93, його питома вага в структурі продажу становила більш ніж половину (50,3%), на бензин марки А-94-98 припадало 42,5%, марки А-72-80 –7,2 %.

В обсязі реалізованих населенню нафтопродуктів переважає продукція вітчизняних виробників. Так, нафтопереробними заводами України забезпечено продаж 59,6% бензину та 63,7% дизельного пального.

На 1 жовтня поточного року на АЗС у залишках налічувалось 3,7 тис. т бензину моторного та 1,9 тис. т дизельного пального.