Влада ініціює створення нових інтернатних закладів в області

Увесь комплекс соціальних послуг отримують громадяни, які утримуються в стаціонарних установах системи соціального захисту населення, - від медичної допомоги до соціально-трудової реабілітації. У Вінницькій області діє 10 будинків-інтернатів, два з яких – геріатричного профілю, 5 – психоневрологічного напряму, 3 – дитячих.

Заклади розраховані на 2 тисячі підопічних.

- У нас ніколи не існувало черги на поселення людей в інтернатні заклади, - говорить заступник начальника управління соціального захисту населення уВінницькій області Наталя Остапенко. – Наразі ми лобіюємо інтереси щодо відкриття ще одного психоневрологічного інтернатного закладу на теренах області.

Надання різних видів соціально-побутових, медико-соціальних послуг одиноким непрацездатним громадянам, інвалідам та іншим соціально незахищеним верствам населення, які спрямовані на підтримання їх життєдіяльності, соціальної активності та повноцінного життя у суспільстві здійснюють територіальні центри.На сьогодні у місті Вінниця їх діє 4, які мають на меті об’єднати в один.

На території районів планується створити так звані міні-інтернати, які будуть базуватися у приміщеннях колишніх дільничних лікарень, вивільнених в результаті реформування медичної галузі. „Територіальні центри фінансуються з Державного бюджету, - зазначає Наталя Остапенко. – А міні-інтернати фінансуватимуться з обласного. Вінницька обласна рада повинна прийняти рішення щодо збільшення субвенцій для районних закладів такого типу”.

Вінниччина була піонером щодо реабілітації дітей-інвалідів. У місті Вінниця діє реабілітаційний центр „Промінь”, який фінансується з державного бюджету, пізніше було створено подібний центр „Обрій”. В обох центрах можуть проходити курс лікування і реабілітації лише діти до 18 років. Курс реабілітації розрахований на півроку, і основна мета діяльності подібних закладів – адаптація дитини у суспільстві.