Чернівчанина обікрали у районній лікарні
13:11, 08 грудня 2011Вінниця
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Сусід по палаті
До Чернівецького райвідділу міліції звернувся 44 – річний чоловік з повідомленням про крадіжку. Чоловік розповів, що під час проходження лікування у районній лікарні невідомі викрали у нього 400 гривень.
Про це поавідомило УМВС у Вінницькій області.
За підозрою у скоєнні даного злочину правоохоронці затримали місцевого 20 – річного молодика, який також проходив лікування у лікарні і перебував у одній палаті з потерпілим.
За даним фактом проводиться перевірка.
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