Чернівчанина обікрали у районній лікарні

До Чернівецького райвідділу міліції звернувся 44 – річний чоловік з повідомленням про крадіжку. Чоловік розповів, що під час проходження лікування у районній лікарні невідомі викрали у нього 400 гривень.

Про це поавідомило УМВС у Вінницькій області.

За підозрою у скоєнні даного злочину правоохоронці затримали місцевого 20 – річного молодика, який також проходив лікування у лікарні і перебував у одній палаті з потерпілим.

За даним фактом проводиться перевірка.