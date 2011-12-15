Азербайджанський тріумф вінницького супертяжа

17-річний вінничанин Богдан Блажко з перемогою повернувся з Баку, де виступав на представницькому молодіжному турнірі з боксу пам’яті засновника азербайджанського боксу Аббаса Агаларова. У цьому змаганні взяли участь боксери з восьми країн світу.

– Турнір був високого рівня. Спортсмени приїхали навіть з далекої Індії. Але основними моїми суперниками у суперважкій категорії (понад 91 кг) були боксери зі східних країн СНД та Росії, – розповідає Богдан Блажко. – У першому поєдинку я здолав фіналіста чемпіонату Європи Гейдара Гейдарова. Переміг з рахунком 15:12, причому в одному випадку з мене зняли очки в атаці замість того, аби зарахувати нокдаун. У другому бою здолав лідера російської збірної Олега Жмура з рахунком 16:11, по ходу поєдинку пославши його в нокдаун. А фіналі місцевий боксер просто не вийшов на бій проти мене. Напевно, на рішення азербайджанця вплинуло те, що я намагаюсь майже кожен поєдинок закінчити нокаутом, і у близько 50 % боїв мені це вдається.

Довідка УНІАН. Богдан Блажко – дворазовий чемпіон України, фіналіст юнацького чемпіонату Європи, бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи. Майстер спорту України.

У Богдана два наставника – заслужений тренер України Віктор Січкарук та Сергій Глущенко. На змаганнях він представляє вінницьку Школу вищої спортивної майстерності, обласне управління з фізичного виховання молоді при Міністерстві освіти і науки та бокс-клуб «Ліга «Олімпійський резерв».