Даринка дякує за лікування

Даринці Мудрик із села Бохоники Вінницького району доводиться і навчатись, і ходити — у неї важка травма після автокатастрофи, у якій загинули її батьки. Бабуся дівчинки Людмила Миколаївна робить усе можливе для онучки, але не завжди вистачає коштів.

- Даринці щороку потрібно їздити на лікування в Трускавець у клініку імені Козявкіна, - розповідає бабуся. - Цього року грошей не було, я вже крила опустила, але згадала про нашого місцевого мецената і просто добру людину, - Володимира Продивуса. Я йому телефоную, прошу зустрічі. Володимир Степанович на відмовив, ми зустрілись, і після моєї розповіді про Даринку він перерахував кошти в клініку на лікування моєї онучки. Ми такі вдячні Володимиру Продивусу за його доброту та щедрість серця.

За інформацією газети"Вінниччина"