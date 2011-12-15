Міські депутати обговорять зміни до бюджету та охорону довкілля

16 грудня о 10 годині у залі засідань Вінницької міської ради відбудеться 14-та позачергова сесія міської ради.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

На розгляд сесії буде винесено три питання:

1. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Вінниці на 2011 рік;

2. Про внесення змін та доповнень до Програми охорони навколишнього природного середовища на період з 2009-2011 роки;

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 14 січня 2011 року №82 «Про міський бюджет на 2011 рік».