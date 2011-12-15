Біля "Водоканалу" з Південного Бугу виловили труп жінки

Вчора вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про необхідність допомоги службі 102 для вилучення тіла з води. Жіноче тіло плавало у Південному Бузі на відстані 4-5 метрів від берега в районі “Водоканалу”.

Про це повідомило УМНС у Вінницькій області.

Як встановили правоохоронці, слідів насильницької смерті на тілі 59-річної жительки смт. Стрижавка не виявлено.

Обставини загибелі жінки з'ясовуються.