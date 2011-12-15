Біля "Водоканалу" з Південного Бугу виловили труп жінки
13:34, 15 грудня 2011Вінниця
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Ознак насилля немає
Вчора вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про необхідність допомоги службі 102 для вилучення тіла з води. Жіноче тіло плавало у Південному Бузі на відстані 4-5 метрів від берега в районі “Водоканалу”.
Про це повідомило УМНС у Вінницькій області.
Як встановили правоохоронці, слідів насильницької смерті на тілі 59-річної жительки смт. Стрижавка не виявлено.
Обставини загибелі жінки з'ясовуються.
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