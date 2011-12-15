Зроби сам листівку

Книгарня «Є» запрошує Вас на майстер-клас з виготовлення святкових листівок, який відбудеться 17 грудня.



З приходом зими в серцях великих і малих пробуджується радість новорічних та різдвяних свят. Для того, щоб поділитися цією радістю, пропонуємо створити оригінальні листівки на майстер-класі художниці Марини Наумчук. Ви переконаєтеся, що свято можна створити з цілком доступних речей. Листівка-колаж творитиметься не тільки з кольорового паперу та картону, але й мережива, ґудзиків, ниток, тканини, фрагментів фотографій та газет. І до них додасться ваше побажання, що обов'язково має збутися.

Майстер-клас відбудеться за адресою: вул. 50-річчя Перемоги, 26. Початок – о 12:00. Вхід вільний.