В школах Вінниці запроваджують "Зелену демократію"

Майже 130 учасників з дев’яти загальноосвітніх навчальних закладів Вінниці взяли участь в інформаційних семінарах в рамках проекту «Зелена демократія».

З 13 по 16 грудня ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» організовувала заняття з учнівським активом шкіл-учасників проекту - фізико-математичної гімназії №17, середніх загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №№19, 26 та 27, СЗОШ - гуманітарно-естетичного колежу №29, середніх загальноосвітніх шкіл №№31, 32 та 35, також Вінницького технічного ліцею. Перші заняття тривали один або два уроки, залежно від наявних можливостей в тій чи іншій школі.

Співдоповідачем в ході інформаційних семінарів-зустрічей у навчальних закладах Вінниці виступив координатор проекту Олександр КРИЖАНІВСЬКИЙ – керівник програм енергозбереження ГО «ПАРР». Під час занять учасникам насамперед було пояснено, яка діяльність буде здійснюватись в рамках проекту «Зелена демократія» та наскільки він є важливим як для шкіл та учнів, так і для міста в цілому.

Обговорювалось також поняття енергоефективності, різновиди енергоощадних заходів і позитивний вплив такої діяльності на людину та її оточення. В живій дискусії з дітьми їм було надано інформацію про можливості їхніх родин і школи долучитись до заощадження паливних та енергетичних ресурсів. Було наведено успішні приклади об’єднання людей для значного покращення екологічної ситуації на певних територіях.

У практичному блоку семінарів дітям було запропоновано об’єднатись у команди та спільно виконати певне «домашнє завдання» на екологічну тематику. Такий формат роботи дозволить дітям зрозуміти, що самостійно приймаючи рішення та об’єднуючись у команди, можна досягти бажаних результатів.

Учасникам були передані матеріали від партнерів проекту – «Зелені пакети» та плакати «Енергозбереження у твоїй школі».

Діти з зацікавленням брали участь у діяльності проекту, їм сподобався формат проведення уроків, тому завдання виконувалися з ентузіазмом.

Загалом в рамках «Зеленої демократії» у Вінниці відбулись лише перші заняття з учнівським активом шкіл-учасників, школярі ще більше дізналися про проект і з ентузіазмом погодилися формувати шкільний вузол поширення екологічної інформації.

Довідка. Проект «Зелена демократія» здійснюється ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» за партнерської підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Мета проекту - популяризація екологічно-відповідального та дружнього ставлення шкільної громади до кожного приміщення в школі, екологічне та ефективне використання всіх внутрішніх ресурсів (електроенергії, тепла, води, паперу, сортування сміття тощо). Крім того, запровадження принципів «зеленої школи» - це також потужний практичний інструмент підвищення рівня екологічної свідомості школярів.