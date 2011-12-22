Новий рік почнеться з 3D-шоу й параду льодових скульптур

25 грудня відбудеться офіційне відкриття Центральної міської ялинки. Цьогоріч дійство супроводжуватиметься не лише запаленням новорічних вогнів у парку імені Горького, а й цікавим та масштабним об’ємним проектним шоу на будівлі Вінницької мерії. Крім того на вінничан чекатиме презентація майданчику льодових скульптур та святкова карнавальна хода за участю Дідів Морозів, Санта Клаусів, головних героїв 2011 року – Котів та Кроликів та господарів 2012 року – Драконів.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Цієї неділі о 18:00 вінничани та гості обласного центру матимуть нагоду на власні очі побачити яскраве світлове шоу з елементами 3D, яке проектуватимуть на будівлю міськради. Дійство триватиме близько 10 хвилин. Після чого вінничани зможуть насолодитись феєрверком, який буде дещо іншого формату, ніж звикли бачити городяни.

В цей же час на вулиці Соборній близько півтисячі учасників готуватимуться до карнавального дійства. Діди Морози та Санта Клауси, Снігуроньки та інші герої новорічних свят пройдуть святковою ходою від Майдану Незалежності до Центрального парку культури і відпочинку імені Горького, який за сталою традицією і стане на період новорічних та Різдвяних свят осередком розважальних конкурсів та цікавих програм.

Не обійдеться цього року і без льодових скульптур, які торік прийшли до вподоби багатьом городянам. На площі Театральній, як і минулого року, буде встановлено зменшену копію Ейфелевої вежі.

А на Майдані Незалежності буде споруджено своєрідну льодову алею із понад 20 скульптур. Однією із найбільших льодових композицій буде Різдвяний вертеп із Йосифом, Марією та маленьким новонародженим Ісусом Христом.

- Це буде оригінальна композиція, яка орієнтовно складатиметься з 12 льодових скульптур, – говорить директор Центру концертних та фестивальних програм Максим Філанчук. – Скульптури будуть повноцінними, у зріст людини. Тож усі бажаючі зможуть сфотографуватися із тією чи іншою скульптурою.