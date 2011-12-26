Влада і бізнес виходять на нові горизонти

„Влада і бізнес – нові горизонти співпраці»: під такою назвою пройшло засідання „круглого столу” в обласному центрі. Свідки і учасники перетворень у податковому та пенсійному законодавстві зібрались, щоб оцінити напрацювання обох відомств у напрямку втілення в життя законодавчих нововведень, - повідомляє СЗГ ДПА у Вінницькій області.

Організатором засідання виступив Вінницький клуб ділових людей. У зібранні взяли участь голова комісії з проведення реорганізації ДПА у Вінницькій області Ірина Зленко, очільники Головного управління економіки облдержадміністрації та Пенсійного фонду в області Андрій Гижко та Микола Черненко.

Голова комісії з проведення реорганізації ДПА у Вінницькій області Ірина Зленко зазначила, що рік, що минає, можна назвати роком податкових реформ, адже наразі проводиться не лише реорганізація податкової служби як державної установи, модернізуються, власне, процеси адміністрування податків і зборів, які мають стати легкими, зручними та прозорими для платників. Для цього, зокрема, податківці залучають якомога більшу кількість платників до використання Інтернет-технологій при поданні звітності. Адже повний сервіс для платників податків передбачає вивільнення часу для ведення бізнесу та зменшення контакту з податковим інспектором. На сьогодні 90% суб’єктів господарювання вже зробили крок назустріч технічним новаціям.

Результатом співпраці підприємництва краю та податкової служби стало успішне виконання завдання по наповненню бюджетів усіх рівнів. За 11 місяців 2011 року до Державного бюджету додатково надійшло 46,2 млн. грн.., доходи Зведеного бюджету області за цей період зросли в 1,3 рази, а це додаткових 800 млн. грн.

Присутні на засіданні бізнесмени відзначили, що їх вимоги були дійсно враховані у поправках до Податкового кодексу. Голова комісії з проведення реорганізації ДПА у Вінницькій області Ірина Зленко запевнила присутніх підприємців, що ухвалені зміни, які набудуть чинності в новому році, нададуть можливість й надалі успішно працювати підприємцям, що здійснюють діяльність на фіксованому податку. При цьому, запровадження диференційованого підходу до класифікації малого бізнесу відповідно до річного обороту, реєстрацію „спрощенців” як платників ПДВ дозволить створити рівні конкурентні умови з суб’єктами господарювання, що працюють на загальній системі оподаткування.