Фельдшери Вінниччини виписуватимуть ліки за посібниками

На Вінниччині стартував пілотний освітній проект для української медицини, в рамках якого усім фельдшерсько-акушерським пунктам будуть передані довідники лікарських препаратів нового видання, а лікарі отримають річну підписку на спеціалізовану періодику. Зокрема журнали отримають терапевти на невропатологи. Першими посібники отримають представники чотирьох районів – Тиврівського, Тульчинського, Немирівського та Шаргородського.

- Найбільш динамічною складовою в медицині є фармакологія. В Україні на сьогодні зареєстровано 14 тисяч лікарських найменувань. В минулому році вжито ліків на 25 мільярдів гривень, - повідомив ініціатор проекту народний депутат Віктор Корж. - Ми спільно з компанією „Nycomed: a Takeda Company” презентуємо Вінницькій області як пілотній в галузі реформування медицини довідник, який буде незамінним на столі у кожного фельдшера в районі. В ньому міститься характеристика всіх відповідних лікарських засобів, їх класифікація, роз’яснення щодо актуальності тих чи інших ліків у лікуванні хвороб.

Також в рамках проекту планується проводити круглі столи та семінари для лікарів сімейної практики за участі фахівців з Києва. Перший такий семінар відбудеться вже в січні.

- До питання охорони здоров’я ми підходимо комплексно, і усі питання, якими ми займаємося, виходять за межі виключно медиків, - зазначає нардеп. – У 2012 році ми запроваджуємо в області щорічні дитячі олімпійські ігри за участі дітей з усіх міст, селищ та сіл. В реалізації цього проекту нам назустріч пішов голова Вінницької ОДА Микола Джига, який вже підписав відповідне розпорядження. З січня 2012 року вже розпочнеться перший етап олімпіади, нагородження переможців відбудеться 1 червня на День захисту дітей.

Голові обласної ради Сергію Татусяку народний депутат Віктор Корж передав пакет документів щодо методології боротьби з дитячим сколіозом. Ця проблема має місце по всій країні, і 40% дітей закінчують школу із захворюванням на сколіоз. Якщо така хвороба виявляється у 16-17-річному віці, це діагноз з непередбачуваними наслідками на все життя – порушення обміну речовин та хронічні хвороби. За допомоги спортивних фахівців можна своєчасно виявити та вилікувати сколіоз на ранніх стадіях – це, в тому числі, профілактика за допомогою системи Євменова і комплексу спеціальних фізичних вправ.

Наступний рік проголошений Президентом як рік фізичної культури та спорту. На часі впровадження Закону „Про загальнодержавну програму розвитку фізичної культури та спорту”. На її реалізацію виділяється близько 30 мільярдів гривень. Планів багато: це будівництво басейнів, спортивних майданчиків, палаців спорту і т.ін. Треба, щоб до цієї програми спільно долучались і місцева влада.

- У Вінницькій області ми запропонували проекти недороговартісного спорудження простих спортивних споруд, і це може бути в кожному дворі, при кожній загальноосвітній школі. Для цього не потрібно затвердження стратегічних планів чи спеціальних кошторисів. Це – цілком реалістичних проект. Ця програма покликана докорінно змінити стан здоров’я дітей в школах, - говорить Віктор Корж.

В парламенті створено міжфракційну групу „За здорову і спортивну Україну!”. Її очолюють народні депутати Віктор Корж та Микола Томенко. Чи не вперше створення такого об’єднання отримало підтримку більш ніж 400 депутатів Верховної Ради. Очевидно, таке об’єднання зусиль стане перевагою тій невтішній статистиці, яку ми маємо на сьогодні в Україні, - перше місце в Європі по вживанню алкогольних та тютюнових засобів серед молоді і пасемо задніх за показниками стану здоров’я нації.

- Ми усвідомлюємо власну відповідальність за висвітлення реформи у Вінницькій області, - зазначає начальник управління охорони здоров’я та курортів Вінницької ОДА Лідія Діденко. - Для лікарів загальної практики сімейної медицини підготували ці спеціальні посібники. Тут не просто класифікація й способи використання препаратів, а й роз’яснення щодо специфіки використання даних препаратів пацієнтами різних ланок – у роботі з дітьми, вагітними, людьми похилого віку, хворими на захворювання нирок тощо. В посібнику вказується інструкція, якщо немає того чи іншого препарату, чим його можна замінити. До того ж, назви препарату представлені не за комерційною назвою від виробника, а мають міжнародні назви (так, як фахівець вивчає їх у вузі).

Для фахівця на селі цей посібник вкрай важливий, адже у нього немає можливості зібрати консиліум і порадитись з колегами. Лікарі загальної практики сімейної медицини на селі не мають вільного доступу до Інтернету, і це також перешкоджає у їхній роботі.

Натомість за словами фахівців, існує ще одна проблема: українські медичні препарати, згідно із законодавством України, щоп’ять років проходять перереєстрацію, а застаріла література класифікації лікарських засобів не може стати в нагоді і не дає змогу підвищувати фахову кваліфікацію.