"Єдність" хоче крові Медведєва

Включити в порядок денний наступної сесії Вінницької обласної ради питання про звіт заступника голови ради Юрія Медвєдєва про його річну роботу вимагатиме фракція «Єдність Вінниччини», - повідомляє сайт http://vinnitsaok.com.ua.

Таку пропозицію свого лідера Олександра Домбровського вчора, 27 грудня, одноголосно підтримали усі члени фракції на засіданні, що відбулось після позачергової 9-ї сесії.

Довідка УНІАН. Юрій Медвєдєв був обраний депутатом обласної ради від партії «Батьківщина». Після виключення з партії „ВО „Батьківщина” з квітня 2011 року очолює міжфракційну групу „Майбутнє Вінниччини”, до складу якої входить 8 депутатів.