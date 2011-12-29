Вінничанам заборгували 14 млн. грн. зарплати

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств та організацій Вінницької області порівняно з початком року зменшилась на 24,5% (на 4,5 млн.грн.), а по відношенню до 1 листопада 2011 року – на 10,0% (на 1,6 млн.грн.) і на 1 грудня 2011 року становила 14,0 млн.грн.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Із загальної суми боргу більше половини (59,5%) припадає на підприємства-банкрути, 30,9% – на економічно активні підприємства, частка економічно неактивних підприємств в обсязі заборгованості складає 9,6%.

У загальній сумі заборгованості України питома вага Вінницької області становила 1,3%.

Майже половина (47,4%) невиплаченої заробітної плати припадає на промислові підприємства області. Серед решти підприємств найбільша частка боргу припадає на торгівельні підприємства (7,0%), установи охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (8,6%), будівельні організації (13,3%), та підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (13,9%).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств у порівнянні до початку 2011 року зменшилась на 51,9% (на 4,7 млн.грн.), а в порівнянні до 1 листопада 2011 року – на 18,3% (на 1,0 млн.грн.) і на 1 грудня 2011 року становила 4,3 млн.грн.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не отримали заробітну плату, у листопаді зменшилася на 41,2% у порівнянні з минулим місяцем і становила 1,5 тис.осіб або 0,5% загальної кількості працюючих. Кожному з працівників, кому заробітна плата виплачується із затримкою, в середньому заборговано 2816 грн.

Про наявність заборгованості з виплати заробітної плати повідомили 49 підприємств-банкрутів області. Сума їх боргу, яка становила 8,3 млн.грн., порівняно до 1 листопада 2011р. зменшилася на 6,2% (на 0,6 млн.грн.), а в порівнянні до 1 січня 2011р. – збільшилась на 3,9% (на 0,3 млн.грн.).