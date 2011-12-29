Відкрили садочок за енергозберігаючими технологіями

29 грудня на порозі Нового 2012 року в с.Оратів свято. За ініціативи Оратівського сільського голови Володимира Зброцького при навчальному закладі І ст. відкрито навчально-виховний комплекс для дітей дошкільного віку.

Як повідомила прес-служба Вінницької ОДА, у відкритті взяли участь голова райдержадміністрації Галина Кириленко та голова районної Ради Іван Ковтун, а також Оратівський сільський голова Володимир Зброцький, начальник відділу освіти Федір Барановський, представники народного депутата України Григорія Калетника, представники районних ЗМІ, мешканці села, маленькі вихованці та їхні батьки.

Для закладу закуплено холодильник, пральну машину, газову плиту, підлогу, парти, посуд, постільну білизну, іграшки. Діти отримали в подарунок музикальний центр комп’ютер та новорічні подарунки.

У приміщенні зроблений добротний ремонт, є усі необхідні для перебування та розвитку діток кімнати, а також застосовані усі сучасні енергозберігаючі заходи, щоб діткам було тут затишно і комфортно.