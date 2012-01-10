Дефіцит спецфонду бюджету затвердили в розмірі 60.5 млн. гривень
10:09, 10 січня 2012Вінниця
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Рішення сесії
Вінницька міська рада на своїй сесії затвердила дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 60572.5 тис. гривень.
Джерелами надходження коштів для покриття дефіциту спецфонду визначено запозичення до міського бюджету у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики в сумі 20 000 тис. гривень. А також надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 40.6 млн. гривень
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