"Лірики Transcendent’a" розповідатимуть про Вінниччину

Під час чергового засідання

У четвер, 19 січня, пройде засідання Вінницького Дому поета „Лірики Transcendent’a”. Презентуватимуть поезію від поезія Юлій Шипової та Броварної «Писем_точк@_нет».

Краєзнавець Олександр Роговий готує доповідь „Невідома літературна Вінниччина: Достоєвський, Струтинський, Земляк”.

Далі у програмі зустрічі читання усіма бажаючими своїх віршованих доробків. Місце проведення заходу: Вишенька, бібліотека № 13, пр-т Космонавтів, 39. Ведучі: Андрій Стебелєв та Леонід Борозєнцев.

Вхід вільний!

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