"Лірики Transcendent’a" розповідатимуть про Вінниччину
14:42, 18 січня 2012Вінниця
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Під час чергового засідання
У четвер, 19 січня, пройде засідання Вінницького Дому поета „Лірики Transcendent’a”.
Презентуватимуть поезію від поезія Юлій Шипової та Броварної «Писем_точк@_нет».
Краєзнавець Олександр Роговий готує доповідь „Невідома літературна Вінниччина: Достоєвський, Струтинський, Земляк”.
Далі у програмі зустрічі читання усіма бажаючими своїх віршованих доробків.
Місце проведення заходу: Вишенька, бібліотека № 13, пр-т Космонавтів, 39. Ведучі: Андрій Стебелєв та Леонід Борозєнцев.
Вхід вільний!
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