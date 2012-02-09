Держмитслужба планує додатковий пункт пропуску «Унгур-Бронниця»

Держмитслужбу України з робочим візитом відвідав Гендиректор Митної служби Республіки Молдова Тудор Баліцкі.

На зустрічі Голів двох митних відомств також був присутній голова Вінницької Облради Сергій Татусяк та представники молдовського бізнесу.

Про це повідомляє прес-центр Держмитслужби України.

Голова Держмитслужби відзначив, що Молдова є важливим торгівельним партнером для України. Товарообіг між нашими державами незмінно зростає.

У 2011 році він склав 1 мільярд доларів США. Зростання становить майже 30%.

У взаємній торгівлі наші країни практично вийшли на докризовий рівень (в 2008 році - 1 млрд. 172 млн. дол. США)

«Природно, що зростання товарообігу тягне за собою навантаження на пункти пропуску. За 2011 рік через українсько-молдовський кордон пропущено 260 тис. вантажних автомобілів; 2 млн. легкових; 80 тис. автобусів; більше 10 млн. громадян. Довжина українсько-молдовського державного кордону становить 1 222 км. На цій ділянці розташовано 54 пункти пропуску. Тому для митної служби важливо, щоб проходження кордону було максимально швидким і не перешкоджало зростанню обсягів зовнішньої торгівлі» - зазначив Голова Дермитслужби України Ігор Калєтнік.

У червні 2011 року митні служби України та Молдови підписали ряд угод, які вже виконуються.

Зокрема Декларація про застосування «Системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій». Систему було введено в дію з 1 липня 2011 року. Вона сигналізує про накопичення транспортних засобів і можливе утворення черг. Тому митні служби мають можливість таким ситуаціям своєчасно запобігати.

Також, відповідно до міжурядових угод, в деяких пунктах пропуску здійснюється спільний контроль. А саме: - «Рені-Джюрджюлешть»; - «Мамалига-Крива» та - «Кельменці-Ларга». Це означає, що транспортний засіб проходить контроль тільки один раз.

«З 21 лютого аналогічна система запрацює на території України у пункті пропуску «Россошани-Брічень». Це – новий етап у співпраці митних служб двох країн. Яку позитивно відзначило й керівництво наших країн» - сказав Гендиректор Митної служби Республіки Молдови Тудор Баліцкі. Таким чином, за рахунок скорочення кількості митних процедур, перетин кордону має ще спроститися.

Між Україною і Республікою Молдова налагоджений ефективний обмін попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через кордон. Це дозволяє митнику заздалегідь достовірно знати, який товар виїхав з території Україні чи Молдови та мінімізувати час на проведення контрольних процедур. Система працює шляхом передачі експортної ВМД, без якої завершити оформлення неможливо. Сьогодні сторони ми працюють над тим, щоб удосконалити цей процес, і технічно, і технологічно.

Голови митних відомств також зазначили, що сьогодні існує необхідність будівництва спільного пункту пропуску «Унгур-Бронниця» на території однієї держави і залучення для цієї мети коштів Європейського Союзу. Він повинен стати альтернативою переобтяженому на сьогодні пункту пропуску «Могилів-Подільський - Отач». Європейська Комісія готова профінансувати проект у 2012-2013 роках в обсязі близько 18,5 млн. євро. В якості першого траншу може бути виділено 6 млн. євро за умови співфінансування Україною та Молдовою в обсязі 10%.

Також було відзначено необхідність синхронізувати пункти пропуску по видах переміщуваних товарів. Так, на сьогоднішній день, у пункті пропуску «Сокиряни - Окниця» з молдовської сторони дозволено переміщення продовольчих товарів, а з українського боку - ні. Українською стороною запропоновано включити пункту пропуску «Окниця-Сокиряни» в перелік пунктів пропуску для переміщення товарів 1-24 товарних груп. Митною службою України розроблено відповідний проект розпорядження Кабінету Міністрів України.

Голова Вінницької Облради Сергій Татусяк розповів про те, що нарешті було прийнято рішення створити на території області єврорегіон «Дністер». «Сьогодні було підписано відповідне рішення. І це – великий крок. Ми вийшли на новий формат відносин з Європою» - сказав він. Та зазначив, що це дасть можливість на іншому рівні реалізовувати спільні напрацювання митниці та регіональної влади з метою розвитку регіону.