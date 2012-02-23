Вінниччина першою завершила розмежування І та ІІ ланок медицини

Результати першого етапу реформування охорони здоров’я в пілотних регіонах та пріоритетні завдання на 2012 рік було обговорено на селекторній нараді під головуванням Першого заступника Глави Адміністрації Президента України Ірини Кімової.

Про це повідомило Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Звітуючи про стан виконання у Вінницькій області пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига зазначив:

«Впровадження медичної реформи в регіоні здійснюється під гаслом «Стан медичного обслуговування – це обличчя влади». Обласна державна адміністрація за пріоритет своєї діяльності визначила зміцнення матеріально-технічної бази найближчої до людей ланки охорони здоров’я. Здійснено капітальні ремонти в фельдшерсько-акушерських пунктах, де облаштовано водопостачання та водовідведення (це 930 ФАПів). У закладах сільської охорони здоров’я проведено централізоване водопостачання, встановлено внутрішні туалети, відновлено гаряче водопостачання. Для покращення надання медичної допомоги забезпечено транспортом амбулаторії загальної практики сімейної медицини (51 амбулаторія отримала автомобілі швидкої медичної допомоги, придбані за кошти обласного та районних бюджетів на загальну суму 7,4 млн.грн). Проводяться виїзні консультації безпосередньо з медичним персоналом лікарень області.

Вінницька область першою в Україні завершила етап розмежування первинної та вторинної мережі закладів охорони здоров’я. На Вінниччині створено 34 центри первинної медико-санітарної допомоги. Ключовим питанням є забезпечення кадрового потенціалу. Дипломи сімейних лікарів у 2012 році отримають 113 випускників Національного медичного університету імені Миколи Пирогова. Ще 250 сімейних лікарів навчальний заклад підготує в найближчому майбутньому.

Вся увага громадськості Вінницької області сьогодні прикута до хірургічного корпусу лікарні імені Пирогова. Завершити будівництво якого плануємо у 2012 році. Підходить до завершення будівництво приміщення для розміщення Вінницького обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Організовано інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо інформування населення про суть медичної реформи, виготовлено безкоштовні інформаційні брошури «Сімейний лікар» із контактами практикуючих сімейних лікарів.

З метою створення протягом 2012 року госпітальних округів в області проведено цикл співбесід з керівництвом всіх районів на рівні облдержадміністрації з узгодження зазначених питань. Прийнято рішення сесії Бершадської районної ради та Могилів-Подільської міської ради про передачу цілісних майнових комплексів закладів охорони здоров’я вторинного рівня до спільної комунальної власності територіальних громад області.

В області буде створено 18 госпітальних округів. Ми проводимо активну масово-роз’яснювальну роботу в тих районах, де вони будуть створені. Адже наша ціль і основна мета реформи – покращити якість медичних послуг. Люди повинні знати мету реформ і бути якомога краще поінформованими про хід реформування медичної галузі в області. Наше завдання на 2012 рік – працювати над якісними показниками роботи лікаря, щоб жителі Вінницької області відчули позитивні результати реформування».