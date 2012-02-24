Вінницю недофінансували по оплаті праці на 6 млн.грн.

Функціонування закладів вторинної ланки та екстреної меддопомоги забезпечувалось затвердженими коштами районного та міського бюджетів в сумі 611,8 млн.грн., фактично профінансовані видатки на суму 604,2 млн.грн., або 98,8%.

Сума недофінансування склала 7,6 млн.грн., відповідно виникла заборгованість в сумі 7,0 млн.грн., в тому числі з оплати праці - 6,6 млн.грн. (з них м.Вінниця – 6 млн.грн., м.Могилів -Подільський – 0,6 млн.грн.).

Про це повідомила 24 лютого на засіданні колегії управління охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації начальник Лідія Діденко.



Відповідно в закладах міст Вінниці та Мог-Подільського недофінансовані видатки на заробітну плату в сумі 1,8 млн.грн. та 0,6 млн.грн.

„Заклади міста Вінниці в найгірших умовах, тому що допущена небюджетна заборгованість в сумі 4,2 млн.грн., а це є бюджетне правопорушення”, - зазначила Лідія Діденко.

З розрахунку на 1 жителя фінансування склало 536,4 грн. з урахуванням первинної ланки міст Вінниці та Могилева-Подільського.

Питома вага видатків вторинної ланки та екстреної меддопомоги в загальному бюджеті на первинну та вторинну і екстрену меддопомоги склала 78,6% (не розмежовані рівні допомоги у містах Вінниці, Ладижині та Мог-Подільському).

Для порівняння бюджет закладів охорони здоров’я вторинної ланки та екстреної меддопомоги на 2012 р. передбачено формульним розрахунком Мінфіну в обсязі 578,9 млн.грн. та передбачені цільові кошти на підтримку проведення реформи в галузі в обсязі 56,1 млн.грн. Загальне збільшення бюджету закладів вторинної ланки та екстреної меддопомоги з урахуванням цільових склало 3,8%. З розрахунку на 1 жителя передбачено 352,75 грн.

Поряд з цим, в Піщанському районі бюджет затверджено менше виділеної субвенції на 0,6 млн.грн.

Протягом поточного року буде відбуватись структурна перебудова закладів, тому для забезпечення безболісного її проведення необхідно додатково виділити на оплату праці 30,0 млн.грн.

Видатки на придбання медикаментів забезпечені на 15,5% та харчування – на 17,6% від визначеної потреби, і, за оперативними даними, середньообласний показник складатиме 6,26 грн. та 4,39 відповідно. Якщо у відділеннях будуть лікуватись профільні хворі і враховуватись, що переважна більшість хворих вночі перебуває вдома, то видатки на харчування та медикаменти на одного хворого будуть більшими.

