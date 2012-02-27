На святкування ювілею Вінниччини прибуде десять іноземних делегацій

Відзначення 80-річчя Вінницької області, згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, розпочнеться 27 лютого урочистостями в обласному музично-драматичному театрі ім. М. Садовського та продовжиться низкою святкових заходів протягом наступного дня.

Про ювілейні заходи за участі міжнародних делегацій розповіли на прес-конференції начальник відділу зовнішніх зв’язків та промоції виконавчого апарату обласної ради Володимир МЕРЕЖКО та начальник управління у справах преси та інформації Вінницької облдержадміністрації Світлана ВАСИЛЮК.

В. МЕРЕЖКО зазначив, що є офіційне підтвердження очікуваного візиту до Вінницької області десяти іноземних делегацій, п’яти послів іноземних держав, а також генерального секретаря асамблеї Європейських регіонів.

«Мета їх візиту, крім святкування, – участь у першому засіданні ради Єврорегіону «Дністер», яке відбудеться 27 лютого о 15:00 в приміщенні облдержадміністрації. Також генсек асоціації європейських регіонів о 10 годині 28 лютого проведе круглий стіл із головами обласних рад регіонів, з якими межує Вінниччина і з якими теж підписані угоди. Відбудеться урочисте підписання угоди про співпрацю з Дніпропетровською областю. Буде підписаний і протокол про співпрацю між Вінницькою обласною Радою та законодавчими зборами Свердловської області Російської Федерації», - розповів В. МЕРЕЖКО.

Іноземні делегації відвідають підприємства на території Вінниці та області. Зокрема, плануються візити до Тиврівського, Немирівського і Хмільницького районів.

Також В.МЕРЕЖКО зазначив, що «заплановано відкриття Координаційного центру Єврорегіону «Дністер» у Вінниці. Подібне представництво відкриється в місті Сороки (Республіка Молдова), але воно буде підпорядковане вінницькому Центру, оскільки столицею Єврорегіону «Дністер» буде Вінниця».

С.ВАСИЛЮК розповіла, що офіційні урочисті збори і концерт з нагоди ювілею області розпочнуться 28 лютого о 13 годині в музично-драматичному театрі.

«Такі урочистості пройдуть і в усіх районах області. Заходи відбуватимуться під девізом «Вінниччина – серце України», вони не обмежаться кількома днями, а будуть тривати потягом усього року», - зазначила С.ВАСИЛЮК.