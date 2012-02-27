Щербаківська ще рік керуватиме вінницькими «тімошенківцями»

Вінницька обласна організація партії "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина "переобрала 25 лютого своїм лідером депутата Вінницької обласної ради Людмилу Щербаківську.

Про це з посиланням на прес-службу партії повідомляє ВИННИЦА.info.

За повідомленням, на конференції були присутні 109 делегатів, більшість з яких проголосувало за кандидатуру Щербаківської на обласній партійній конференції, яка відбулася 25 лютого.

Крім того, делегати партконференції обрали бюро облорганізації у складі 17 осіб, а також 6 делегатів на з'їзд "Батьківщини", який запланований на 30 березня.

42-річна Щербаківська, яка працює помічником депутата Верховної Ради від фракції "БЮТ-Батьківщина" Олександра Фоміна, з липня 2011 року очолює облорганізацію "Батьківщини".