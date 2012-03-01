Регіонали розглянуть можливість обладнати дільниці відеокамерами

Вчора керівник Харківської облорганізації Партії регіонів Михайло Добкін зявив на прес-конференції, що тамтешня облорганізація на виборах до Верховної Ради України встановить на виборчих дільницях веб-камери.

УНІАН-Вінниччина поцікавився у місцевих регіоналів, чи не мають вони наміру підхопити ініціативу харків'ян, аби в проопозиційній області зробити вибори максимально прозорими.

Як повідомив заступник голови Вінницької облорганізації ПР Олексій Гаврилов, наразі мова про обладнання відеоспостереженням виборчих дільниць на Вінниччині не йде. Хоча, ініціативу харківських колег по партії він вважає цікавою і корисною. Втім, на думку Гаврилова, вінницька специфіка робить реалізацію такого амбітного плану досить сумнівним. Адже на відміну від урбанізованої Харківщини на території нашої області переважають сільські поселення, де дільниці доводиться влаштовувати у пристосованих приміщеннях. Там не те що Інтернету немає, а, відтак, он-лайн спостереження неможливе, їх навіть телефонізують із проблемами.

Проте можливість обладнання виборчих дільниць відеокамерами вінницькі регіонали, скоріш за все, таки розглянуть, - сказав Олексій Гаврилов.

Як поівдомляв УНІАН, веб-камери на Харківщині будуть встановлені на більшості дільниць з метою контролю за ходом голосування та уникнення будь-яких порушень. Загалом у Харківській області близько 1700 виборчих дільниць. Для оснащення найбільших з них «на регіональному рівні» буде створено спеціальну програму, і «Партія регіонів все оплатить», - сказав Михайло Добкін.