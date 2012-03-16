Директор «Гостевії» стріляв у Школу (оновлено)

Директор розважального комплексу «Гостевія» Олег Гладько, який зробив три вистріли у свого сусіда льотчика Миколу Школу, прокоментував ситуацію щодо стрілянини 14 березня по вулиці Анастасії Медвідь.

«Близько третьої години дня я під’їхав до власного будинку. До мене підійшов сусід Микола Школа, який почав скаржитися на те, що наша родина засмічує його прибудинкову територію «бичками». Розпочалася конфліктна ситуація. Він знайдений один недопалок пообіцяв засунути мені в рота. Потім взяв молоток і вдарив по лобовому склу автівки. В свою чергу я витягнув пістолет, на який мені держава дала право, і здійснив три постріли в нього. Це був самозахист», - коментує відомий бізнесмен Олег Гладько. За його словами, конфлікт між сусідами триває п’ять років. Він вважає, що застосування зброї проти сусіда – це самооборона, захист сім’ї.

«На сьогоднішній день я не знаю, чи порушена проти мене кримінальна справа. А навіть якщо і буде порушена, то я готовий у суді доводити, що це був самозахист». Окрім цього, Олег Гладько повідовим УНІАН-Вінниччина, що планує звертатися до мера та комунальних служб міста, аби вони навели порядок у їхньому приватному секторі.

Нагадаємо, що 14 березня у приватному секторі по вулиці Анастасії Медвідь між двома сусідами відбувся конфлікт, в результаті якого один із них отримав три поранення. Потерпілий Микола Школа перебуває в хірургічному відділенні Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Лікарі кажуть, що стан важкості середній.

У центрі громадських зв’язків УМВС України у Вінницькій області цю ситуацію коментують УНІАНу лаконічно – «проводиться перевірка». Відомо єдине, що ця справа знаходиться під контролем слідчого управління області.