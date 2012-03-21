Про архітектора Артинова видадуть книгу

Про стан містобудування, організацію і забезпечення розгляду та затвердження генеральних планів населених пунктів області йшлося 20 березня на прес-конференції начальника управління – головного архітектора області Сергія Царенка.

Про це повідомив Інтернет-портал Вінницької ОДА.

Сергій Царенко зазначив, що діяльність управління спрямована на забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області. Чітко координується діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів, поліпшення їх архітектурного вигляду. Проводиться організація охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.



За словами С.Царенка протягом 2010-2011 рр. у зв’язку з відсутністю фінансування з обласного бюджету, не вдалося завершити схему планування території області. У поточному році з урахуванням нормативних вимог до проектування об’єктів цивільного захисту населення і на виконання встановлених вимог планується завершити відповідну схему, виконати її державну експертизу і подати на затвердження обласній раді, на що з обласного бюджету у 2012 р. заплановано виділити 250 тис. грн.

У звітному році обласна рада затвердила комплексну програму підтримки та популяризації архітектурної діяльності у Вінницькій області на 2011-2015 роки, але фінансування заходів цієї важливої програми ще не розпочато.

Продовжується популяризація спадщини видатних зодчих, підготовлено до видання авторську книгу про видатного архітектора Вінниці та Поділля Г.Артинова із його біографічними відомостями. Також реалізуються організаційні заходи з підготовки розроблення документації щодо нових проектів для затребування архітекторів, інших проектувальників. Відбувся третій обласний семінар «Дні архітектурної науки пам’яті Антонія Крейчі».

На V засіданні історичного клубу регіонального осередку спілки урбаністів 4 травня 2011 р. вшановано М.Степанова до 100-річчя цього видатного зодчого – автора повоєнної реконструкції корпусу Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Зроблено фахові доповіді про унікальне першоджерело з історії Вінниці та Східного Поділля. Так, нещодавно введене до наукового обігу Національним історичним архівом республіки Білорусь – грамоту 1391 року, в якій згадуються володіння княгині Вінницької (Вєініцької), а саме: Мікуліньці, Лєтиня, Вєнячин, Дєшковці, Стрєжевка.

