У Вінниці презентують роботи майстра, яким цікавиться "Фаберже"

У Вінницькому обласному художньому музеї відкрилась персональна виставка майстра декоративно-прикладного мистецтва Віктора Драчука „Чари Південного Бугу”.

На виставці представлено 128 робіт, виконаних у різних жанрах: художнє скло, вітражі, дзеркала. Виставка просто зачаровує, адже дзеркало, як кажуть має ще й магічні властивості.

Інженер за фахом, Віктор Драчук, досконало володіє помами виготовлення сіток і шкал на оптиці, розгадав та оволодів непростою технологією розкладання структури скла та нанесення на нього малюнка без фарби. І врешті він знайшов технологію інкрустації і обробки скла, яка дає можливість створювати оригінальні, з неповторним мереживом дзеркала та високохудожні вітражі.

Роботи майстра бачили Італія, Росія, вони зберігаються в багатьох музеях України і зарубіжжя, візерунчасті дзеркала знаходяться в найвідоміших будинках Англії.

Крім візерунчастих дзеркал, на виставці представлена ціла композиція із скла, на якій відображена історія міста – на шматку кварцу „розташувались” Кум бари”, також є композиції „Браїлів”, „Вінниця.Поезія на склі”, „Вінниця+Італія”.

Матеріал, який використовує автор, надзвичайно різноманітний: це – кольоровий полістирол, кварц, органічне скло, ебоніт, фторопласт, полімер, алюміній, дерево, латунь, штучний мармур та інше.

Особливо милує око на виставці частина виставкової колекції із дерева, присвячена Великодню, де майстер використовує свої унікальні авторські технології.

Віктор Андрійович – лауреат та призер обласних, республіканських та зарубіжних виставок. У 1991 році на міжнародній виставці „Конверсія – 91” в італійському місті Болонья поетична композиція „Моя Вінниччина” була нагороджена медаллю.

Цікаво, що на сьогодні автор співпрацює зі знаменитою на увесь світ ювелірною компанією „Фаберже”, яка звернула увагу на неординарність та ексклюзивність робіт Віктора Драчука. Хтозна, можливо, унікальні дзеркала майстра прославлять Україну так, як це колись зробив Фаберже для царської Росії.