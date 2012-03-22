Неякісне молоко на заводи везуть у брудних діжках молоковозів

Молокозаводи традиційно скаржаться на низьку якість молока, що заготовляється від населення. Мовляв, і воду ллють, і крейду та пральний порошок у нього сиплять. Проте і в самих заготівельників рильце в пушку: після рейдового відпрацювання обласною СЕС виробників та заготівельників молока з'ясувалоя, що і молоковози, в яких сировина транспортується до місць переробки, не відповідають санітарним нормам.

Про це йшлося на засіданні робочої групи з вивчення цінової ситуації на ринку молока та виявленню посередницьких структур під головуванням першого заступника губернатора Івана Мовчана.

Як повідомило управління у справах преси та інформації ОДА, 17-19 березня спільними силами УМВС та СЕС було в ході проведеного оперативно-профілактичне відпрацювання ринку молока області в кожному районі було створено мобільні групи з перевірки діяльності молокопереробних пунктів, суб’єктів, які проводять заготівлю молока у населення та транспортних засобів, що здійснюють транспортування сировини до молокопереробних підприємств.

До складу груп залучались працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю, ветеринарної міліції, Державтоінспекції, а також представників СЕС.

У ході проведення заходів перевірено 111 пунктів прийому молока та 93 одиниці спецавтотранспорту. За результатами проведених заходів силами мобільних груп складено 52 адміністративні протоколи щодо порушень правил карантину тварин та 2 адмінпротоколи з порушення порядку провадження господарської діяльності.

Крім того, як відзначила звітуючи на комісії головний санітарний лікар Вінницької області Валентина Зайцева, співробітниками районних СЕС винесено майже 40 приписів щодо усунення порушень санітарних вимог. Основним чином це не пред’явлення санітарних паспортів та незадовільний санітарний стан автомашин, які перевозять молоко на підприємства Тернопільської, Рівненської, Київської областей.

Підсумовуючи засідання Іван Мовчан дав доручення вживати економічних санкцій до порушників відповідно до чинного законодавства України, а керівникам молокопереробних підприємств області та органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо обмеження доступу посередників, які вносять цінову дестабілізацію на ринку молочної сировини, а також забезпечити в кожному селі належні ветеринарно-санітарні умови приймання молока.