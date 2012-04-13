Вінницькі медики переймали досвід медреформи у польських колег

З 1 по 4 квітня Свєнтокшиське воєводство Республіки Польща відвідали лікарі Вінниччини для ознайомлення з лікувально профілактичними закладами, які функціонують у місті-побратимі Кельце.

Ініціювала даний захід громадська організація «Вінницька асоціація медиків», яка поставила собі за мету впровадження професійної, суспільної, освітньої та наукової діяльності медичної спільноти Вінниччини, удосконалення системи підготовки медичних кадрів та сфери медичних послуг України до стандартів Євросоюзу.

Про польський досвід представники громадської організації «Вінницька асоціація медиків» розповіли під час прес-конференції 12 квітня «Організація охорони здоров`я м. Кельце – практичні аспекти медичної реформи у Польщі».

- В перший день візиту майже 40 лікарів з Вінниччини мали зустріч із начальником департаменту охорони здоровя міста Кельце Анджеєм Влохом та заступником маршалека Свєнтокшиського воєводства Джегошем Свєчем, які презентували організаційну структуру польської охорони здоровя. Після офіційної частини лікарям було презентовано 2 заклади, які надають високоспеціалізовану допомогу: дитячу обласну лікарню та обласний шпиталь для обслуговування дорослого населення, - говорить голова ВОГО «Вінницька асоціація медиків» Руслана Харковенко.

В Польщі фінансування медичних послуг відбувається Національним фондом здоров’я, до якого кожен працюючий відраховує 13 % від зарплатні. Даний госпіталь лише за минулий рік отримав контракт від фонду на 160 млн злотих. Крім того, інвестицій було залучено 6 млн. Євро, завдяки яким відремонтовано нейро- та кардіохірургічне відділення, реабілітаційне та нефрологічне відділення, 2 будівлі для психіатричних пацієнтів, побудовано аеродром на 2 гвинтокрили. В наступному році планується будівництво хоспісу.

Руслана Харковенко також повідомила, що якщо спеціалізовані заклади є власністю області і в цілому демонструють плюси реформи, то міська влада Кельце відповідає лише за профілактичні програми, вакцинацію, проведення епідеміологічних досліджень та пропаганду здорового способу життя.

Натомість надання медичної допомоги первинного та вторинного рівня міська влада повністю переклала на приватні плечі індивідуальних власників та спілок лікарського самоврядування. Поліклініки в Кельце також приватизовані, хоча будівлі і земля належать місту, адмініструванням займається спілка медичних працівників. Медики внесли 50 тис злотих власних коштів до уставного фонду господарського товариства і тепер самостійно розпоряджаються як прибутком, так і несуть боргові зобов’язання по кредитам.

Під час візиту Вінницькі медики відвідали 7 лікувальних закладів міста Кельце, наступним кроком стане дружній візит Польських колег Свєнтокшиського воєводства на Вінниччину у травні 2012 року.

Польські колеги відзначили, що медична реформа у Польщі проходила дуже важко й болісно, хоча й триває вже понад 10 років. Як соціально-важливий сектор медицина потребує дуже виважених і поступових змін з врахуванням національних особливостей, тому що універсальних методів тут не може бути.