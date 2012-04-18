У "Тімірязєвці" розповідатимуть про історію вінницького села каменярів

19 квітня о 14-ій годині у відділі літератури та інформації з питань мистецтв Вінницької ОУНБ ім.К.Тімірязєва (вул.Соборна, 73, ІІІ поверх) у рамках засідання науково-краєзнавчого клубу «Дослідник краю» відбудеться презентація краєзнавчих досліджень Ю.П.Зозулі на тему: «Історія села Кетроси (Довжок) Ямпільського району».

Довжок – стара назва Кетроси, походить від молдавського слова Chetros, що в перекладі на українську означає камінь, – одне з тих сіл, що стало культурним осередком нашого краю, а також місцем, де відбувався міжнародний обмін культурними цінностями. Назване село так не даремно, оскільки здавна славилось своїми майстрами, що вміло обробляли камінь. У наш час також залишились поодинокі майстри цієї справи, що зберігають традиції своїх пращурів-каменярів.

Поряд з тим, якщо ви пройдетесь Довжком, то зможете побачити кам’яну кладку, яка була закладена ще кілька століть тому. За переказами село утворилося з переселенців, що втікаючи від гнітючої феодальної залежності, оселялися на вільних незайманих землях. Точна дата заснування Кетрос невідома, хоча можна припустити, що це відбулося не пізніше XVII століття, оскільки 1705-м роком датується будівництво дерев’яної церкви Воздвиження Хреста Господнього, яка була збудована прихожанами за власні кошти. На превеликий жаль ця церква не збереглася.

Сьогоднішню назву село Довжок отримало лише в березні 1946 року указом Президії ВР УРСР. Нині місцеві краєзнавці-ентузіасти та майстри народних ремесел підтримують самобутність вікових традицій рідного села. Так, наприклад, тут діє хата-музей «Марківська сотня», де зібрані матеріали часу визвольних подій поч. ХХ ст. Місцеві майстри гончарної справи організували гурток гончарства та навчають цьому ремеслу всіх бажаючих. Навколо села відкрито п’ять курганів, що відносяться до різних археологічних культур тощо.