За „непридатність” призовника воєнком отримав 4 тис. гривень.

Військовий комісар, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зловживаючи владою і службовим положенням щодо визначення придатності призовників для проходження військової служби в службовому кабінету Тульчинського районного військового комісаріату отримав хабар у розмірі чотирьох тис. грн.

Про це повідомивУНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

«Ці кошти військовий комісар вимагав і отримав нагороду за сприяння в ухиленні від весняного призову до Збройних Силах України», - говориться в повідомленні.

Зараз військовою прокуратурою Вінницького гарнізону закінчено досудове слідство у кримінальній справі стосовно військового комісара Тульчинського РВК Вінницької області. Його звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України «Отримання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище».

Санкції статті передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Для усунення причин і умов, що сприяли здійсненню злочину військовим комісаром Вінницького ОВК внесена відповідна прокурорське подання.