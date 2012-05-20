День Європи святкували до ночі

Живі скульптури лякали дітей

День Європи у Вінниці проводиться уп‘яте. Цього разу віннчиан та гостей міста радували живі скультпури, парад ретро- та спортивних автомобілів, виступ симфонічного оркестру зі Львова. Також бажаючи могли безкоштовно пройти майстер-класи з орігамі, бісероплетіння, фітодекору та фейс-арту. Увечері на площі Театральній пройшов Міжнародний рок-фестиваль.

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