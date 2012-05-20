День Європи святкували до ночі
01:35, 20 травня 2012Вінниця
1 0
Живі скульптури лякали дітей
День Європи у Вінниці проводиться уп‘яте.
Цього разу віннчиан та гостей міста радували живі скультпури, парад ретро- та спортивних автомобілів, виступ симфонічного оркестру зі Львова. Також бажаючи могли безкоштовно пройти майстер-класи з орігамі, бісероплетіння, фітодекору та фейс-арту.
Увечері на площі Театральній пройшов Міжнародний рок-фестиваль.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter