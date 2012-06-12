Відтепер вінничани не чекатимуть трамваїв

В останні два дні вінничани помітили на зупинках трамваїв новий розклад руху. Там позначено прибуття трамваю саме на цю зупинку з точністю до хвилини. Так громадська організація «Наше Поділля» ініціювала створення у Вінниці першої в Україні навігаційної системи для пасажирів за кращими світовими зразками. Всього виготовлять 45 таких табличок.

- Коли проходила транспортна реформа, для нас як представників територіальної громади важливо, щоб був діалог з громадськістю, - говорить голова ГО «Наше Поділля» Юрій Степанець. - Лунає багато негативу що потрібно робити багато пересадок. Простій людині важко зорієнтуватися, як доїхати до свого місця. Коли ми говоримо про світовий досвід ми не кажемо про новітні речі. Ми говоримо про звичайні інформаційні таблички. Тобто про візуалізацію маршруту руху, і точного графіку. Коли людина виходить зранку на роботу, вона не має планувати виходити на півгодини раніше, бо не знає коли приїде її транспорт.

Володіючи обмеженими ресурсами громадські активісти вирішили почати з трамвайного транспорту – саме трамваї на їхнє переконання можуть стати певним символом оновлення всього транспорту а також транспортної «філософії» нашого міста.

- Пасажир може побачити коли приїде найближчий автобус (трамвай, тролейбус), який зупиняється на потрібній йому зупинці, - продовжує Степанець. - Бути впевненим, щодо хоча б приблизного приїзду транспортного засобу (у випадку коли на зупинках пишуться інтервали руху (наприклад кожні 40 хв.) ніколи не знаєш, чи ці 40 хвилин щойно почались чи навпаки вони доходять до кінця). Графік руху знаходиться на висоті людського зросту, а не на висоті 3-х – 4-х метрів, тож будь-яка людина може побачити потрібний їй графік. Визначити чи на правильну зупинку він прийшов, чи йому потрібно, наприклад перейти дорогу і їхати у зворотному напрямку.

Для перевізників така система корисна тим, що вивчивши пасажиропотік можна оптимізувати графіки руху, відкривається можливість запровадження пізніх, або ранніх регулярних рейсів з можливістю підвищеної оплати як це прийнято в багатьох містах Європи та світу.

- Наші напрацювання ґрунтуються на досвіді проведення ефективних інформаційних кампаній в Польщі, - каже керівник «Нашого Поділля», - фахівці зі Східноєвропейського демократичного центру брали участь в розробці та здійсненню подібних реформ. Завдяки співпраці та обміну досвідом ми намагатимемось перенести позитивний досвід з Польщі в Україну.