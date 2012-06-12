На Вінниччині для 140 людей немає жодної квартири

У регіонах України відведено 1,7 тис. га – це 682 майданчики з інженерними мережами і інфраструктурою, де слід починати будівництво в рамках нової програми державної іпотеки, повідомив Міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк.

- На сьогодні у нас є 3,311 тисяч квартир і 5,1 тисяч людей, що бажають отримати це житло. Але на сьогодні ми маємо таку ситуацию, коли, наприклад, у Вінницької області немає жодної квартири, але є 140 бажаючих. Приходять листи, звіти – немає пропозицій», – підкреслив Анатолій Близнюк. Про це повідомив сайт Building.ua. - Запровадження нової іпотечної програми дозволить забезпечити житлом більш як 40 тисяч громадян країни. Планується надати близько 30 тисяч кредитів, що дозволить залучити до будівельної галузі майже 10 мільярдів гривень.

Міністр відзначив, що пріоритетом для реалізації програми стане первинний ринок, зокрема житлові довгобуди з високим ступенем готовності, в які вже інвестовані кошти громадян.

Анатолій Близнюк уточнив, що об'єкти відбиратимуть і контролюватимуть місцеві органи влади, а їх перелік затверджуватиме Міжвідомча комісія при Мінрегіоні. У програмі будуть задіяні 36 банків (банки I і II групи, згідно з критеріями НБУ).

Серед основних вимог до потенційного учасника - необхідність поліпшення житлових умов і платоспроможність.

При цьому середній мінімальний річний дохід сім'ї з трьох осіб по Україні має бути не нижчим 55 тис грн, а середній максимальний дохід - 400 тис грн (від 760 тис грн у Києві до 355 тис грн у Тернопільській області).

У період отримання часткової компенсації квартира має бути основним місцем проживання позичальника. Людина не має права відчужувати або здавати в оренду квартиру протягом всього часу отримання державної компенсації.

За даними міністерства, щоб взяти участь у програмі, потрібно звернутися до одного з 36 банків і подати мінімально необхідний набір документів. Після чого банк аналізує кожний об'єкт, розглядає можливість видачі кредиту і разом з відповідними підрозділами облдержадміністрацій відпрацьовує можливість отримання громадянином часткової компенсації за таким кредитом. Потім учасник програми обирає конкретну квартиру в конкретному будинку (відібраному Міжвідомчою комісією при Мінрегіоні за пропозиціями місцевих держадміністрацій) і підписує два договори: один на придбання квартири (учасник програми, банк, забудовник), другий - на виплату компенсації (учасник програми, банк, місцева державна адміністрація).