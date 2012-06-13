У Вінниці нагородили найкращих спортсменів півріччя

12 червня у залі засідань Вінницької міської ради відбулось урочисте нагородження місцевих представників не олімпійських видів спорту, які у першому півріччі здобували медалі на головних всеукраїнських і міжнародних чемпіонатах.

Подяки і подарунки вручали голова міського спорткомітету Сергій Краєвський і в.о. начальника спортуправління ОДА Олександр Олійник.

Серед нагороджених були бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів з тхеквондо (IТФ) Олександр Савицький, срібний призер чемпіонату світу з пауерліфтингу (жим лежачи) Іван Чупринко, чемпіонка континенту з добового спортивного орієнтування Марія Соколовська, призерки чемпіонату світу зі спортивної акробатики Дана Олефір і Анжеліка Валявська та інші місцеві спортивні зірки.

– Дякуємо міському голові Володимиру Гройсману і голові міського спорткомітету Сергію Краєвському за щиру підтримку спортивної галузі, – сказав Олександр Олійник. – Недарма не менше 70 % усіх досягнень спортсменів Вінниччини – це успіхи представників міста над Бугом. Велика вдячність міській владі й за підтримку масового спорту – наприклад, за нещодавнє відкриття сучасних спортмайданчиків на базі вінницьких шкіл № 27, № 34 і № 35.