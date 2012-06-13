На нову дорогу на Вишеньці вже везуть щебень

Розпочаті роботи з будівництва автомобільної дороги та прокладанню трамвайних колій по вулиці Келецькій, повідомляє сайт depo.vn.ua.

Разом з основою трамвайної колії прокладається 4-х полосна дорога з роздільною "зеленою" смугою, як на проспекті Юності. Нова дорога розвантажить Хмельницьке шосе і зробить додатковий виїзд з міста.

До кінця цього року планується вивести половину відстані, а в 2013-му закільцювати трамвайну колію з вулицы Келецької на Хмельницьке шосе.

Раніше повідомлялося, що за проектом будівництва передбачено відселення в нові квартири мешканців старого 9-квартирного будинку за адресою Барське шосе, 1, який знаходиться на шляху будівництва . Проте мешканці (а тільки в одній 2-кімнатній квартирі прописано вісім осіб) вимагають адекватного «обміну» і мова йде вже за 25 квартир.

Тому розглядається можливість перенесення нової дороги та трамвайних колій в обхід цього житлового будинку.