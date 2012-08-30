Школярів тепер питатимуть про алкоголь і наркотики

З цього року Міністерство охорони здоров’я запровадило проведення огляду школярів з метою раннього виявлення алкогольних та наркотичних проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні на прес-конференції в Міністерстві охорони здоров’я України повідомила начальник Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ Олена Терещенко.

За її словами, відповідним наказом передбачено під час обов’язкових профілактичних медичних оглядів проводити щорічне опитування учнів шкіл, їхніх батьків.

“З цього року в Україні запроваджується новий додатковий компонент до профілактичного огляду школярів - на вживання дитиною алкоголю, наркотиків. З метою раннього виявлення факторів ризику з цих проблем у дітей затверджено форму первинної документації та інструкцію щодо її заповнення. Також затверджено приблизні переліки запитань”, - зазначила О.Терещенко.

