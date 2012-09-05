Кур’єри «нафарширували» автівку коноплями

Під час несення служби на стаціонарному посту ДАІ неподалік села Радянське працівники ДПС УДАІ м. Вінниці Дмитро Сивак та Леонід Найчук зупинили автомобіль «Форд Скорпіо», водій якого порушив правила дорожнього руху - здійснив розворот у забороненому місці.

В іномарці, крім водія, знаходилися ще двоє пасажирів. Спілкуючись із водієм, інспектори помітили, що він дуже нервує, а тому вирішили оглянути транспортний засіб. Почувши про це, один із пасажирів намагався втекти соняшниковими полями разом з великою сумкою, яку вихватив із автомобіля. Під час огляду вмісту валізи стало зрозумілим, що нервували молоді люди цілком обґрунтовано. У сумці серед особистих речей виявлено п’ять щільно упакованих пакетів коноплі, загальна вага яких склала три кілограми.

Як повідомила Служба профілактичної роботи УДАІ, затриманими виявилися жителі Хмельницького району. Вилучене направлено на дослідження в НДЕКЦ при УМВС. За даним фактом порушено кримінальну справу, передбачену ст. 309 ч. 1 КК України: «Незаконне виробництво, виготовлення,придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів без мети збуту», карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.