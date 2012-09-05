До Дня міста транспорт не ходитиме

В зв’язку з проведенням заходів по святкуванню Дня міста 8 вересня 2012 р. з 11-00 до 20-30 буде перекрито рух транспорту по вул. Соборній від перехрестя з вул. Першотравневою до пл. Гагаріна.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Рух автобусних маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі №№ 7А, 21А, 22А та автобусний маршрут в звичайному режимі руху №21 буде організовано в об’їзд по вул. Свердлова.

Автобусні маршрути загального користування в режимі маршрутного таксі №№ 19А, 58 рухатимуться в об’їзд по вул. Хмельницьке шосе та по вулиці Першотравневій. Автобусний маршрут загального користування в режимі маршрутного таксі № 34 буде організовано в об’їзд по вул. Першотравневій.

Тролейбуси маршрутів №№ 4, 5, 10, 11, 12 та експрес-автобуси маршруту № 25 «Вишенька - Залізничний вокзал», «вул. Лугова – Аграрний Університет» рухатимуться в об’їзд по вул. Театральній, В. Чорновола, Київській.

Рух приватних транспортних засобів буде організовано в об’їзд по вул. Хмельницьке шосе, Першотравневій, Чорновола, Київській та по вул. Гоголя, Червоних Партизан, Свердлова.

Зі схемою організації об’їзду маршрутних таксі та автобусів в звичайному режимі руху по вулицях Першотравневій, Гоголя, Червоних Партизанів, а також тролейбусів та автобусів в експресному режимі руху по вулицях вул. Київська, В.Чорновола можна ознайомитись, скориставшись посиланням http://www.vmr.gov.ua/Lists/Actual/ShowNews.aspx?ID=14