Міська влада готова утеплювати будинки вінничан

У Вінниці на черговій сесії міської ради затверджено Програму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у будинках ОСББ «Енергоефективний будинок. Крок за кроком» на 2012 – 2020 роки. Ця Програма пропонує два варіанти запровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів, у реалізації яких допомагатиме міський бюджет. Таким чином об’єднання співвласників матимуть додатковий фінансовий ресурс для утеплення своїх будинків.

Основна мета цього документу полягає у зменшенні споживання паливно-енергетичних ресурсів за допомогою стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. Зокрема утеплення зовнішніх фасадів будинків; ремонт стиків в панельних багатоповерхівках; теплоізоляція покрівель та підвалів; заміна трубопроводів з їх теплоізоляцією; влаштування індивідуальних теплових пунктів; заміна вхідних дверей та віконних блоків на сходових клітках та впровадження енергозберігаючого освітлення на сходових клітках та місцях загального користування.

Усі ці заходи можна реалізувати двома способами. Перший механізм фінансування заходів з енергозбереження в будинках ОСББ – це лізинг. Тобто керівники ОСББ можуть придбати необхідне обладнання (терморегулятори, прилади обліку, блокові теплові пункти тощо) у лізинг, сплативши перший внесок, та надалі щомісяця виплачувати решту вартості обладнання. Міська влада в свою чергу виступить партнером, взявши на себе витрати по встановленню обладнання.

Другий варіант – кредитування. У цьому випадку фінансування розподіляється між чотирма сторонами – ОСББ, МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій», банківською установою та міським бюджетом. «Йдеться про те, що ОСББ фінансує перший внесок у розмірі не менш ніж 10 відсотків від вартості проекту з енергозбереження будинку. Іще 10 відсотків фінансування надається з міського бюджету, - говорить заступник директора департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Роман Фурман. - Окрім того, місто кредитує на пільгових умовах ще 20% від вартості проекту через Фонд муніципальних інвестицій. Решта – це вже банківський кредит на 60 % від загального кошторису проекту».

У перспективі усі ці кроки дозволять зменшити споживання теплової енергії та природного газу на опалення багатоповерхівок до 40 відсотків, покращуватиметься технічний стан будинків та комфортність проживання у них для мешканців. Крім того, Програма «Енергоефективний будинок. Крок за кроком» робить акцент саме на об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, оскільки саме керівники ОСББ ефективно та швидко приймають рішення та можуть здійснювати реконструкцію своїх багатоповерхівок.